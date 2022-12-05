Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Євро дорожчає, долар - без змін: курс валют на 5 грудня в обмінниках

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1626
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Євро дорожчає, долар - без змін: курс валют на 5 грудня в обмінниках

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках залишився на рівні 40,30 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 5 грудня, залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 25 копійок - до 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Варто зазначити, що директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько раніше заявила, що у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки.

Нагадаємо, що Нацбанк від 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол. Такий фіксований курс в Україні протримається, за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року. Підстав для здешевшання гривні, за його словами, наразі немає.

Читайте також:

Чи очікувати українцям долар по 50 – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса

Чи очікувати українцям долар по 50 – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1626
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація