Євро дорожчає, долар - без змін: курс валют на 5 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 5 грудня, залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 25 копійок - до 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Варто зазначити, що директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько раніше заявила, що у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки.

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Нагадаємо, що Нацбанк від 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол. Такий фіксований курс в Україні протримається, за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року. Підстав для здешевшання гривні, за його словами, наразі немає.

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