Українські зенітники вразили ще три російські повітряні цілі

Українські зенітники вразили ще три російські повітряні цілі

Водночас ударні групи авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

У п’ятницю, 8 квітня, зенітні ракетні війська ЗСУ знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, надійшла інформація із зони операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота окупантів.

Напередодні, 7 квітня, українські бійці збили новітній ударний БпЛА окупантів “Оріон”.

Водночас ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

У командуванні ПС ЗСУ нагадали, що 8 квітня від країн-партнерів НАТО українські військові отримали зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом захищатиме небо над Україною.

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