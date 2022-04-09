Техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії – Мінцифри

Компанії покидають російський ринок.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

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Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які техкомпанії відмовляються співпрацювати з РФ та які нові санкції запроваджують:

Тайванська Acer зупинила роботу в РФ, про що повідомило керівництво компанії. Втім, виробники елетроніки називають війну конфліктом між Росією та Україною.

"У зв'язку з останніми подіями компанія Acer вирішила призупинити свою діяльність у РФ", — йдеться в повідомленні.

EPAM Systems Inc. також йде з російського ринку. Співробітники ж компанії виїжджають з території РФ.

"Відповідно до планів забезпечення безперервності бізнесу компанії, які були введені в лютому 2022 року, EPAM пришвидшує переведення своїх російських операцій шляхом активного переїзду співробітників. У цей час значна кількість співробітників вже виїхали за межі країни", — написав СЕО IT-компанії Аркадій Добкін.

Однак, EPAM продовжує працювати у Білорусі. Разом з тим, компанія планує збільшити штат працівників у Європі, Центральній Азії, Індії та Латинській Америці.

Канадська EarthDaily Analytics припиняє свою діяльність у Росії та закриває офіс у Москві. Компанія також розірвала контракт на стадії розробки з російською компанією зі спостереження за Землею TerraTech.

Зазначимо, EarthDaily Analytics надає послуги, які необхідні для роботи сільськогосподарських компаній і фермерів.

Worldline Ingenico відповідно до своєї корпоративної політики негайно ввела в дію всі міжнародні санкції, які застосовуються до Росії, і продовжуватиме це робити доти, доки це необхідно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджених проти Росії санкцій недостатньо для того, щоб примусити державу-агресорку до миру. Головнокомандувач наголошує, що потрібно ще більше посилити тиск на Росію.

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