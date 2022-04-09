Техкомпании ввели новые санкции против России – Минцифры

Компании покидают российский рынок.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

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Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие техкомпании отказываются сотрудничать с РФ и какие новые санкции вводят:

Тайваньская Acer остановила работу в РФ, о чем сообщило руководство компании. Впрочем, производители электроники называют войну конфликтом между Россией и Украиной.

"В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в РФ", — говорится в сообщении.

EPAM Systems Inc. также уходит с российского рынка. Сотрудники же компании уезжают с территории РФ.

"В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, введенными в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций путем активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное количество сотрудников уже выехали за пределы страны", — написал СЕО IT-компании Аркадий Добкин.

Однако EPAM продолжает работать в Беларуси. Вместе с тем компания планирует увеличить штат работников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке.

Канадская EarthDaily Analytics прекращает свою деятельность в России и закрывает офис в Москве. Компания также расторгла контракт на стадии разработки с российской компанией по наблюдению за Землей TerraTech.

Отметим, EarthDaily Analytics предоставляет услуги, необходимые для работы сельскохозяйственных компаний и фермеров.

Worldline Ingenico в соответствии со своей корпоративной политикой немедленно ввела в действие все международные санкции, применяемые к России, и будет продолжать это делать, пока это необходимо.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенных против России санкций недостаточно для того, чтобы принудить государство-агрессора к миру. Главнокомандующий отмечает, что нужно еще больше усилить давление на Россию.

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