ЗСУ ліквідували вертоліт та штурмовик Су-25 Росії

Повітряні Сили ЗСУ збили дві ворожі цілі.

Сьогодні близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Про це повідомило Командування Сухопутних військ України.

Також, о пів на першу ночі, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Нагадаємо, українські сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

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