Вибір подолати страх: вражаюче відео Сил спеціальних операцій ЗСУ

Бійці ССО, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, стали крутими спеціалістами, від появи на фронті яких ворог тремтить.

Бійці одного з найтаємничіших родів військ Збройних сил України — Сил спеціальних операцій (ССО) вийшли у світ із потужним відеомеседжем.

"Бути самим собою, головне — зробити вибір. Ти не можеш не відчувати страх, але тільки ти обираєш, що з ним робити: заціпеніти і чекати, або діяти", — таким є лейтмотив ефектного відео спецпризначенців, які як до повномасштабного вторгнення, так і з лютого 2022 року виконують надзвичайні і найскладніші місії на передовій та за лінією фронту.

Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео їхніх резонансних виходів і світлини дуже крутих спеців, важко уявити, що ти здатен стати частиною цієї сім’ї. Але сотні прикладів бійців, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, дозволяє переконатися, що усе реально. У першу чергу завдяки тому, що є можливість самостійно обрати посаду, зважаючи на вік, фізичний стан, освіту, фах і навички в цивільному житті. Професіоналів тут цінують.

Фото ССО Рекрутинг

А головне в ССО — постійне навчання. "Потрапити на бойові ще треба заслужити", — жартують хлопці. Спочатку базова підготовка, згодом за потреби — фахова. Навчальні центри, полігони, стрільбища, знайомство з усіма видами озброєння — невід’ємні атрибути служби в ССО.

І ти ще думаєш, який зробити вибір? Проглянь це відео, тоді питань більше не буде!