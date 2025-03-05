Выбор преодолеть страх: впечатляющее видео Сил специальных операций ВСУ

Бойцы ССО, еще недавно являвшиеся обычными бухгалтерами, актерами, спортсменами, айтовцами, фермерами, стали крутыми специалистами, от появления на фронте которых враг дрожит.

Бойцы одного из самых таинственных родов войск Вооруженных сил Украины — Сил специальных операций (ССО) вышли в свет с мощным видеомесседжем.

"Быть самим собой, главное — сделать выбор. Ты не можешь не испытывать страх, но только ты выбираешь, что с ним делать: оцепенеть и ждать, или действовать", — таков лейтмотив эффектного видео спецназовцев, которые как до полномасштабного вторжения, так и с февраля 2022 года выполняют чрезвычайные и самые сложные миссии на передовой и за линией фронта.

Когда ты слышишь о ССО, видишь видео их резонансных выходов и фотографии очень крутых специалистов, сложно представить, что ты способен стать частью этой семьи. Но сотни примеров бойцов, еще недавно являвшихся обычными бухгалтерами, актерами, спортсменами, айтишниками, фермерами, позволяет убедиться, что все реально. В первую очередь благодаря тому, что есть возможность самостоятельно избрать должность, учитывая возраст, физическое состояние, образование, профессию и навыки в гражданской жизни. Профессионалов здесь ценят.

Фото ССО Рекрутинг

А главное в ССО — постоянное обучение. "Попасть на боевые еще нужно заслужить", — шутят ребята. Сначала базовая подготовка, потом при необходимости — профессиональная. Учебные центры, полигоны, стрельбища, знакомство со всеми видами вооружения – неотъемлемые атрибуты службы в ССО.

И ты еще думаешь, как сделать выбор? Просмотри это видео, тогда вопросов больше не будет!