Ворог обстріляв Нікополь

Про це повідомив мер Нікополя Євген Євтушенко.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Також читайте Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі

Нагадаємо, закінчилася 157 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.

Читайте також:

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені