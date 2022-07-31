Ворог обстріляв Нікополь

Про це повідомив мер Нікополя Євген Євтушенко.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, закінчилася 157 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.
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