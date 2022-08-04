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Ворог обстрілює Піски, але спроба наступу провалилася

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Ворог обстрілює Піски, але спроба наступу провалилася

Бої тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 4 серпня.

Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

Нагадаємо, РФ планує заборонити окупантам звільнятися з армії.

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