Ворог обстрілює Піски, але спроба наступу провалилася

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 4 серпня.

Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

Нагадаємо, РФ планує заборонити окупантам звільнятися з армії.