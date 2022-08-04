Враг обстреливает Пески, но попытка наступления провалилась

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 4 августа.

Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Напомним, РФ планирует запретить оккупантам увольняться из армии.