РФ планирует запретить оккупантам увольняться из армии — Генштаб

В России никто не хочет подписывать контракты на военную службу и идти учиться в военные учреждения.

Российское командование может запретить увольняться из армии, чтобы предотвратить массовый побег личного состава.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Хочу заметить, что руководством РФ с целью прекращения оттока личного состава из вооруженных сил проводится подготовка к изменению законодательных актов в части, касающейся запрета увольнения со службы во время действия военного положения или действия так называемой "специальной военной операции", – говорит Громов.

По его словам, в России очень мало желающих среди гражданского населения подписать контракт на военную службу. Также существует существенный недобор курсантов для поступления в военные заведения РФ.

В рамках доукомплектования оккупационных сил в Украине РФ планирует перебросить часть группировки войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что оккупанты вытеснили украинских военных с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

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