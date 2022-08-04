РФ планує заборонити окупантам звільнятися з армії - Генштаб

У Росії ніхто не хоче підписувати контракти на військову службу і йти навчатися до військових закладів.

Російське командування може заборонити звільнятися з армії, щоб запобігти масовій втечі особового складу.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Хочу зауважити, що керівництвом РФ з метою припинення відтоку особового складу зі збройних сил проводиться підготовка до зміни в законодавчих актах у частині, яка стосується заборони звільнення зі служби під час дії воєнного стану або дії так званої "спеціальної військової операції", – каже Громов.

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За його словами, у Росії дуже мало охочих серед цивільного населення підписати контракти на військову службу. Також існує суттєвий недобір курсантів для вступу до військових закладів РФ.

У межах доукомплектування окупаційних сил в Україні РФ планує перекинути частину угруповання військ з Сирії.

Раніше повідомлялося, що окупанти витіснили українських військових з двох позицій під Донецьком та Бахмутом.

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