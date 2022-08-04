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Окупанти витіснили українських військових з двох позицій під Донецьком та Бахмутом – Генштаб ЗСУ

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Окупанти витіснили українських військових з двох позицій під Донецьком та Бахмутом – Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти під час боїв 30 липня витіснили українських військових з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Тож ЗСУ були змушені залишити Семигір'я і перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 4 серпня.

Він уточнив, що витіснення захисників України відбулося внаслідок масованого застосування російської артилерії та наступу в районі Доломітного і Вуглегірської ТЕС у напрямку Кодеми.

"30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії і реактивних систем залпового вогню, ведення активних наступальних штурмових дій за напрямком Спартак-Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту "Бутівка" і перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", – розповів представник Генштабу.

Нагадаємо, за словами експерта Михайла Самуся, найближчим часом темпи наступу окупантів на Донбасі будуть сповільнюватися.  

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