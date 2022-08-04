РФ перекидає до кордонів України підрозділи окупантів: що відомо

Імовірно, новоприбулі підрозділи окупантів братимуть участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах. Цей склад може бути використаний для активізації дій на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, фіксується прибуття ешелонів з танками на залізничні станції брянської та курської областей Росії. Кількість цих сил та засобів окупантів недостатня для відкриття другого фронту.

"На станціях Клімово та Суземка Брянської області триває прибуття ешелонів із танками Т-80 із 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу та Льгов-Київський Курської області прибувають ешелони зі складу 144 МСД 20А ВВО з танками зі складу 18 МСД 11 АК балтійського флоту", - йдеться в повідомленні.

Проте, як вказується, їх перекидають, щоб сковувати сили ЗСУ та зменшувати контрнаступ української армії.

"На сьогодні РОВ не можуть відкривати другий фронт... недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ", - додали в управлінні стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, експерти оцінили перспективи наступу окупантів на півдні.

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