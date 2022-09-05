Вороже військо втратило понад сотню росіян та шість танків

Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 росіян, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Також серед втрат - 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б», а також безпілотний розвідник «Елерон-10».

Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

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Нагадаємо, на Херсонщині окупанти, "озброєні" сексіграшками, пішли на штурм позицій ЗСУ.

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