В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 01:05, 5 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України - переважно східних та південних.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Нагадаємо, від 1 вересня заклади громадського харчування Києва зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.
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