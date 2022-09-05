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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 01:05, 5 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України - переважно східних та південних. 

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, від 1 вересня заклади громадського харчування Києва зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
269к
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