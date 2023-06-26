Як минула ніч у регіонах: де були обстріли та "прильоти"

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли, із мінометівта РСЗВ, по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Пошкоджено трансформатор у Сновській громаді, без електрики 11 населених пунтктів, тривають роботи з ремонту, вже частково заживлено деякі населені пункти. Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Білопільська громади.Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів.

У Миропільській громаді внаслідок одного з обстрілів одна людина отримала поранення. Пошкоджено 2 житлові будинки.

Запорізька область: окупанти завдали 52 удари по 14 містах і селахобласті.

Наразі зафіксовано 38 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

Вночі у Преображенці фахівці врятували з-під завалів 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.

Дніпропетровщина: від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Зеленого.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог з РСЗВ обстріляв c. Колісниківка Куп'янського району. Пошкоджено 2 будинки.

У м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Луганщина: наступальні дії вчора противник зосередив на Сватівщині, де спробував просунитися уперед західніше Кривошиївки у напрямку Стельмахівки. Зазначені його спроби результату не принесли – наші захисники зупинили всі намагання ворога.

Цього разу свої удари загарбники спрямували по Діброві та Білогорівці, обстрілів зазнали та ж сама Білогорівка і Невське.

За добу противник здійснив 101 обстріл(486 снарядів).

Про обсяги втрат ворога свідчить постійне збільшення мережі військових шпиталів на окупованій території. Нещодавно в Луганську відбулося відчуження ще одного медичного закладу, який перепрофільовано під військовий шпиталь. Там цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для роботи залучені медичні працівники з РФ.

Донеччина: за добу поранень зазнали 3 цивільні мешканці.

Ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари (тип ракет не встановлено), ракетні (С-300), РСЗВ, артилерія та танкові обстріли. Пошкоджено 2 об’єкти інфраструктури, 16 житлових будинків, адміністративна будівля, цивільний автомобіль, господарська споруда, лінію електромереж.

Миколаївщина: вчора обстрілів зазнало м.Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі у житловому секторі. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 95 обстрілів (644 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (17 снарядів). Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, 7 - дістали поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати.

Ворог вчергове обстріляв Антонівку. Поранення отримали 2 людей. Їм надано необхідну допомогу. Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка. Під цей обстріл потрапила й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері.

Росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. Минулося без постраждалих.