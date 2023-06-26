Трансферна бомба: "Барселона" оголосила про підписання капітана "Манчестер Сіті"

Капітан "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган перебрався до каталонської "Барселони".

Про підписання 32-річного футболіста збірної Німеччини "блаугранас" повідомили на своєму офіційному сайті.

Гюндоган перейшов до "синьо-гранатових" у статусі вільного агента. Угода німця з каталонцями розрахована до червня 2025 року з опцією подовження ще на один сезон.

"Барселона" прописала у контракті свого зіркового новачка клаусулу в розмірі 400 мільйонів євро.

Гюндоган виступав за "Манчестер Сіті" від 2016 року, коли перебрався з дортмундської "Боруссії". У складі "городян" Ілкай провів 304 матчі у всіх турнірах, забивши 60 голів та віддавши 40 гольових передач.

Німець виграв з "небесно-блакитними" 14 трофеїв, включаючи п'ять перемог у чемпіонаті Англії та одну в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Гюндоган забив 11 голів і віддав сім результативних передач у 51 матчі за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.

Під час свого останнього сезону Гюндоган грав за "Манчестер Сіті" з капітанською пов'язкою. Команда Хосепа Гвардіоли оформила требл. "Городяни" стали чемпіонами АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

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