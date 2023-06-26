Как прошла ночь в регионах: где были обстрелы и "прилеты"

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 4 обстрела, из минометов и РСЗО, по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. Поврежден трансформатор в Сновской громаде, без электричества 11 населенных пунктов, продолжаются работы по ремонту, частично заживлены некоторые населенные пункты. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 4 обстрела. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы подверглись Эсманской, Середино-Будской, Белопольской громадам. Предварительно — без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 76 взрывов.

В Миропольской громаде в результате одного из обстрелов один человек получил ранения. Повреждены 2 жилых дома.

Запорожская область: оккупанты нанесли 52 удара по 14 городам и селам области.

В настоящее время зафиксировано 38 новых сообщений о разрушении гражданских объектов.

Ночью в Преображенке специалисты спасли из-под завалов 73-летнего мужчину и 77-летнюю женщину и оперативно передали пострадавших в результате вражеской атаки медикам.

Днепропетровщина: со вчерашнего вечера враг ударил по Никопольщине трижды. Снаряды из тяжелой артиллерии попали по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Погибших и пострадавших нет. Обследование территории продолжается.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар возле Зеленого.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке и Берестову.

Вчера враг из РСЗО обстрелял c. Колесниковка Купянского района. Повреждены 2 дома.

В г. Купянск в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом.

Луганщина: наступательные действия вчера противник сосредоточил на Сватовщине, где попытался продвинуться вперед западнее Кривошиевки в направлении Стельмаховки. Указанные попытки результата не принесли – наши защитники остановили все попытки врага.

На этот раз свои удары захватчики направили по Диброве и Белогоровке, обстрелов потерпели Белогоровка и Невское.

За сутки противник совершил 101 обстрел (486 снарядов).

Об объемах потерь врага свидетельствует постоянное увеличение сети военных госпиталей на оккупированной территории. Недавно в Луганске произошло отчуждение еще одного медицинского учреждения, которое перепрофилировано под военный госпиталь. Там круглосуточно оказывается медицинская помощь личному составу, а для работы привлечены медицинские работники из РФ.

Донецкая область: за сутки ранения получили 3 гражданских жителя.

Враг совершил 20 обстрелов населенных пунктов области: авиаудары (тип ракет не установлен), ракетные (С-300), РСЗО, артиллерия и танковые обстрелы. Повреждены 2 объекта инфраструктуры, 16 жилых домов, административное здание, гражданский автомобиль, хозяйственная постройка, линия электросетей.

Николаевщина: вчера обстреляли г. Очаков Очаковской громады, в результате чего возник пожар хозяйственного здания в жилом секторе. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 95 обстрелов (644 снаряда), из них по г. Херсон — 4 обстрела (17 снарядов). Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, 7 — получили ранения.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты.

Враг в очередной раз обстрелял Антоновку. Ранения получили 2 человека. Им оказана необходимая помощь. Также под огнем была Бургунка. С тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина. Под эти обстрелы попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери.

Россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. Обошлось без пострадавших.