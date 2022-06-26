"Яке вбивче боягузтво" – послиня Великої Британії про обстріл Києва

Атака окупантів викликала різку критику.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.

Про це вона написала у Твіттер.

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Мелінда Сіммонс.

Зазначимо, що сьогодні вібудеться зустріч лідерів країн "Великої сімки". Там обговорять війну в Україні.

Нагадаємо, армія РФ вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву й області, через потрапляння боєприпасу спалахнув 9-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина.

Війська Росії обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі км. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.

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