"Яке вбивче боягузтво" – послиня Великої Британії про обстріл Києва

Атака окупантів викликала різку критику.
Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.
Про це вона написала у Твіттер.
"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Мелінда Сіммонс.
Зазначимо, що сьогодні вібудеться зустріч лідерів країн "Великої сімки". Там обговорять війну в Україні.
Нагадаємо, армія РФ вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву й області, через потрапляння боєприпасу спалахнув 9-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина.
Війська Росії обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі км. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.
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