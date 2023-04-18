Зарплати військових 2023 року: що потрібно знати про грошове забезпечення та надбавки

Які зарплати отримують військові 2023 року читайте в матеріалі ТСН.ua

З чого складаються виплати військовим

Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з:

Щомісячного грошового забезпечення. Додаткової винагороди – певної надбавки. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.

Що таке грошове забезпечення

Відносини, в яких перебувають військовослужбовці не трудові, це служба. На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю, з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До цієї категорії належать всі, для кого захист країни є професійним обов'язком, Це не тільки військові ЗСУ, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту.

На відміну від найманих працівників військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення.

Грошове забезпечення ділиться на дві частини:

Основну, яка залежить від посади; військового звання; тривалості, інтенсивності й умов військової служби; кваліфікації.

Додаткову – надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

У 2023 році Міноборони збільшило мінімальну суму грошового забезпечення – 20 тис. грн для солдата-контрактника та 13+ тис. грн для молодшого офіцера, для надзвичайників і поліціянтів суму мінімальної виплати підвищили до 17 тис. грн.

Додаткові воєнні надбавки

У перші дні повномасштабної війни постановою Кабінету міністрів були встановлені додаткові виплати для військовослужбовців:

100 тис. грн на місяць для всіх, хто безпосередньо воює з окупантом на фронті.

30 тис. грн на місяць для всіх інших і для тих, хто не на фронті. Цю надбавку отримували також строковики та курсанти військових вишів, які перебували за межами зони бойових дій та не виконували бойових завдань.

Виникло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України», – зазначили представники Міноборони.

Що сьогодні отримують військові

До 1 лютого 2023 року військові отримували додаткову грошову винагороду у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн. Від лютого 2023 року Кабінет Міністрів скасував виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн тим, хто в тилу. Військові, які не виконують бойові завдання, матимуть тільки горошове забезпечення.

Лише грошове забезпечення без надбавки у розмірі 30 тис. грн отримують:

Військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України

Строковики та курсантів військових вишів.

Офіцери управлінь і штабів.

Військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях і надалі отримують надбавку у розмірі 100 тис. грн.

За словами заступника начальника управління соціальної підтримки – начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олега Рогаля, крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тис. грн також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії,

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій,

моряки,

військові медики (у 2023 їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Від 1 лютого з'явилася ще одна додаткова виплата – 50 тис. грн яку виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Перелік таких органів затверджується головнокомандувачем або Генштабом.

Усі суми виплачуються в розрахунку на місяць пропорційно часу участі в зазначених діях і заходах.

Як змінилися виплати

Якщо минулого року стрілець Сухопутних військ у тилу отримував понад 43 тис. грн, а в разі залучення до бойових дій – 113 тис. грн, то у 2023 році такий військовослужбовець отримає:

20 587 грн, якщо не включений до складу угруповань військ і не виконує бойових завдань;

50 587 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 587 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.

Читайте також: