Аеротаксі розігнали до 435 км/год та розбили під час тестування

Аеротаксі розігнали до 435 км/год та розбили під час тестування

Прототип вже на фінальній стадії випробувань.

Американський стартап Joby Aviation проводив тестування новітнього аеротаксі eVTOL, та щось пішло не за планом.

В компанії неправильно розрахували швидкість, розігнали апарат до 435 кілометрів за годину та випадково розбили. Про це повідомляє видання New Atlas.

Йдеться про один з двох передсерійних прототипів eVTOL, який має бортовий номер N542AJ. Його підняли у небо неподалік військової бази “Форт Хантер Ліггетт” в Каліфорнії і там він мав пройти деякі стандартні тести FAA для того, щоб оцінити максимальну продуктивність апарату.

Як стало відомо, машина розігналася до 435 кілометрів за годину, при тому, що заявлена максимальна швидкість 322 кілометри за годину. Та на щастя, в цьому інциденті ніхто не постраждав, адже апаратом керували віддалено.

До цього випадку Joby Aviation не мав жодних проблем, апарати без проблем проходили всі тести та навіть встановлювали різні рекорди зі швидкості та дальності польоту. Тепер же компанія матиме змогу проаналізувати роботу систем при екстремальних навантаженнях, хоча комерційні апарати навряд чи літатимуть на таких швидкостях.

Хоч аеротаксі проходить тестування, але вже зараз зрозуміло, що технологія досить надійна та має серйозний потенціал. Одним з головних інвесторів стартапу Joby Aviation виступає автогігант Toyota, тому нам лише залишається очікувати, коли небом будуть курсувати повітряні таксі.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запустили аеротаксі - з Києва до Одеси усього за дві години.