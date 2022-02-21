Аэротакси разогнали до 435 км/ч и разбили во время тестирования.

Аэротакси разогнали до 435 км/ч и разбили во время тестирования.

Прототип уже на финальной стадии испытаний.

Американский стартап Joby Aviation, проводил тестирование нового аэротакси eVTOL, но что-то пошло не по плану.

В компании неправильно рассчитали скорость, разогнали аппарат до 435 километров в час и случайно разбили. Об этом сообщает издание New Atlas.

Речь идет об одном из двух предсерийных прототипов eVTOL, имеющем бортовой номер N542AJ. Его подняли в небо неподалеку от военной базы "Форт Хантер Лиггетт" в Калифорнии и там он должен был пройти некоторые стандартные тесты FAA, чтобы оценить максимальную производительность аппарата.

Как стало известно, машина разогналась до 435 километров в час, при том, что заявлена максимальная скорость 322 километра в час. Но, к счастью, в этом инциденте никто не пострадал, ведь аппаратом управляли удаленно.

До этого случая Joby Aviation не имел никаких проблем, аппараты без проблем проходили все тесты и даже устанавливали разные рекорды по скорости и дальности полета. Теперь же компания сможет проанализировать работу систем при экстремальных нагрузках, хотя коммерческие аппараты вряд ли будут летать на таких скоростях.

Хотя аэротакси проходит тестирование, но уже сейчас понятно, что технология достаточно надежна и имеет серьезный потенциал. Одним из главных инвесторов стартапа Joby Aviation выступает автогигант Toyota, поэтому нам остается только ждать, когда небом будут курсировать воздушное такси.

Напомним, что недавно в Украине запустили аэротакси — из Киева в Одессу всего за два часа.