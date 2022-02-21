Украина может испытать новые кибератаки: известна дата

Сообщения с угрозами проведения кибератак обнаружили на сайте Raidforums.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины СERT-UA предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного, банковского и оборонного секторов.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Так, кибератаки запланированы на вторник, 22 февраля.

В СERT-UA отметили, что на сайте Raidforums обнаружили сообщения по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак.

"В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. В этом сообщении усматривается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне.ua", – говорится в предупреждении.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Действие" и ряд госсайтов, в частности – Минобороны и ВСУ.

СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Впоследствии Белому дому заявили, что именно РФ стоит за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины.

Кибератаку на государственные сайты назвали самой большой в истории Украины

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