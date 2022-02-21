Україна може зазнати нових кібератак: відома дата

Повідомлення з погрозами проведення кібератак виявили на сайті Raidforums.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA попередила про можливість нових кібератак на вебсайти державного, банківського та оборонного секторів.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.
Так, кібератаки заплановані на вівторок, 22 лютого.
У СERT-UA зазначили, що на сайті Raidforums виявили повідомлення за посиланням, що містить погрозу проведення кібератак.
"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні.ua.", – йдеться в попередженні.
Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міноборони та ЗСУ.
СБУ помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена лише одна країна – Росія.
Згодом у Білому домі заявили, що саме РФ стоїть за DDoS-аткою на банки і державні сайти України.
Читайте також: