Україна може зазнати нових кібератак: відома дата

Повідомлення з погрозами проведення кібератак виявили на сайті Raidforums.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA попередила про можливість нових кібератак на вебсайти державного, банківського та оборонного секторів.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

Так, кібератаки заплановані на вівторок, 22 лютого.

У СERT-UA зазначили, що на сайті Raidforums виявили повідомлення за посиланням, що містить погрозу проведення кібератак.

"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні.ua.", – йдеться в попередженні.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міноборони та ЗСУ.

СБУ помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

Згодом у Білому домі заявили, що саме РФ стоїть за DDoS-аткою на банки і державні сайти України.

Кібератаку на державні сайти назвали найбільшою в історії України

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