Chrysler презентував на виставці свій перший електромобіль

Автомобіль з'явиться на дорогах у 2025 році.

Компанія Chrysler нарешті наважилася і презентувала свій перший електромобіль. Концепт отримав назву Chrysler Airflow.

За планами, перша машина з електродвигуном повинна з’явитись у 2025 році, а ціла лінійка електромобілів планується вже на 2028 рік. Про це повідомляють на офіційному сайті Stellantis.

Легендарний американський автомобільний бренд вирішив, що настав і їх час, щоб стати більш дружніми до екології. Новий автомобіль повинен поєднати в собі найкращі технології General Motors, якими керуватиме потужний штучний інтелект.

Концепція матиме новий сучасний дизайн з правильною аеродинамікою, яка дозволить автомобілю проїжджати 640 кілометрів на одному заряді. Також, інженери повністю переробили мультимедійну систему, створивши повністю нове середовище, яке допомагатиме водію та пасажирам контактувати з автомобілем.

https://media.stellantisnorthamerica.com/

Автомобіль отримає систему повного приводу, завдяки встановленим двом електромоторам потужністю 150 кВт кожний. Платформа розрахована на те, що до 2025 року технології акумуляторів покрокують вперед і в автомобіль можна буде встановити більш ефективні енергоносії.

Сучасний та просторий інтер’єр ідеально підходить для великої родини. Мандрівки американськими хайвеями буде нагадувати відпочинок у заміському будиночку. Панорамний дах додає сонячне світло та затишок всередині салону.

Нова платформа STLA Brain, яка використовується на Chrysler Airflow має повністю бездротовий інтерфейс, який дозволяє постійно тримати зв’язок з серверами General Motors та отримувати звідти оновлення. Також, ця система допомагає працювати автопілоту 3 рівня, який в режимі реального часу постійно спілкується з головним комп’ютером компанії.

Нагадаємо, що нещодавно шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі.