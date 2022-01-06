"Челсі" у лондонському дербі без проблем переміг "Тоттенхем" у півфіналі Кубка Ліги

"Челсі" у лондонському дербі без проблем переміг "Тоттенхем" у півфіналі Кубка Ліги

"Сині" дуже близькі до вирішального поєдинку турніру.

"Челсі" в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Англії розібрався на своєму стадіоні з "Тоттенхемом" ( 2:0 ).

Підопічні Томаса Тухеля вирішили всі питання щодо переможця цієї дуелі ще в першому таймі - вже на п'ятій хвилині господарів вивів уперед Кай Гаверц.

Закріпили успіх футболісти "Челсі" на 34 хвилині - гравець гостей Бен Девіс відправив м'яч у власні ворота. Як наслідок, ці голи дозволили "Челсі" комфортно почуватися перед матчем-відповіддю, який відбудеться 12 січня вже на полі "шпор".

Цікаво, що вже за два дні "Челсі" проведе зустріч 3-го раунду Кубка Англії, в якій удома зіграє з "Честерфілдом", а "Тоттенхем" наступного дня (9-го січня, прим.) на цій самій стадії змагань прийме "Моркам".

В іншій парі 1/2 фіналу Кубка Ліги повинні зійтися "Ліверпуль" та "Арсенал". Утім, перша їхня дуель, яка мала б відбутися 6-го січня, перенесена через масове зараження коронавірусом серед гравців та тренерського штабу "мерсисайдців".

Додамо, що чинним переможцем трофею є "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко. "Городяни" цього сезону припинили участь у турнірі на стадії 1/8 фіналу, коли поступилися "Вест Гему" Андрія Ярмоленка (0:1).