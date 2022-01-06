"Челси" в лондонском дерби без проблем победил "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка Лиги

"Челси" в лондонском дерби без проблем победил "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка Лиги

"Синие" очень близки к решающему поединку турнира.

"Челси" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Англии разобрался на своем стадионе с "Тоттенхэмом" ( 2:0 ).

Подопечные Томаса Тухеля решили все вопросы относительно победителя этой дуэли еще в первом тайме – уже на пятой минуте хозяев вывел вперед Кай Хаверц.

Закрепили успех футболисты "Челси" на 34 минуте – игрок гостей Бен Дэвис отправил мяч в собственные ворота. Как следствие, эти голы позволили "Челси" комфортно чувствовать себя перед ответным матчем, который состоится 12 января уже на поле "шпор".

Интересно, что уже через два дня "Челси" проведет встречу 3-го раунда Кубка Англии, в которой дома сыграет с "Честерфилдом", а "Тоттенхэм" на следующий день (9 января, прим.) на этой же стадии соревнований примет "Моркам".

В другой паре 1/2 финала Кубка Лиги должны сойтись "Ливерпуль" и "Арсенал". Впрочем, первая их дуэль, которая должна была состояться 6 января, перенесена из-за массового заражения коронавирусом среди игроков и тренерского штаба "мерсисайдцев".

Добавим, что действующим победителем трофея является "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко. "Горожане" в этом сезоне прекратили участие в турнире на стадии 1/8 финала, когда уступили "Вест Хэму" Андрею Ярмоленко (0:1).