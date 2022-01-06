Chrysler представил на выставке свой первый электромобиль

Автомобиль появится на дорогах в 2025 году.

Компания Chrysler наконец-то решилась и презентовала свой первый электромобиль. Концепт получил название Chrysler Airflow.

По планам первая машина с электродвигателем должна появиться в 2025 году, а целая линейка электромобилей планируется уже на 2028 год. Об этом сообщают на официальном сайте Stellantis.

Легендарный американский автомобильный бренд решил, что настало и их время, чтобы стать более дружественными к экологии. Новый автомобиль должен сочетать в себе самые лучшие технологии General Motors, которыми будет управлять мощный искусственный интеллект.

Концепт получит новый современный дизайн с правильной аэродинамикой, которая позволит автомобилю проезжать 640 километров на одном заряде. Также инженеры полностью переработали мультимедийную систему, создав полностью новую среду, которая будет помогать водителю и пассажирам контактировать с автомобилем.

https://media.stellantisnorthamerica.com/

Автомобиль получит систему полного привода благодаря установленным двум электромоторам мощностью 150 кВт каждый. Платформа рассчитана на то, что к 2025 году технологии аккумуляторов подвинутся вперед и в автомобиль можно будет установить более эффективные энергоносители.

Современный и просторный интерьер идеально подходит для большой семьи. Путешествия по американским хайвеям будет напоминать отдых в загородном домике. Панорамная крыша придаст солнечный свет и уют внутри салона.

Новая платформа STLA Brain, используемая на Chrysler Airflow, имеет полностью беспроводной интерфейс, позволяющий постоянно держать связь с серверами General Motors и получать оттуда обновления. Также эта система помогает работать автопилоту 3 уровня, который в режиме реального времени постоянно общается с главным компьютером компании.

Напомним, что недавно шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире.