Названо п'ять очевидних переваг варіатора над іншими трансмісіями

Безсумнівний його плюс у тому, що він дешевше класичного "автомата".

Складено список очевидних переваг варіатора над іншими коробками передач.

Вже багато років існує думка, що варіатори - вкрай примхливі і недовговічні. Мовляв, ці "коробки" доставлять багато більше проблем, ніж "робот" або класичний "автомат".

Безсумнівний плюс варіатора в тому, що він дешевше класичного "автомата". Саме тому його так часто почали ставити на свої машини багато автовиробників. А ще ця трансмісія забезпечує непогану плавність ходу, що додає комфорту в місті. Та й надійність CVT непогана. Ось, власне, п'ять переваг варіатора перед іншими "коробками".

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Мало хто знає, але варіатор - це найпростіша трансмісія з точки зору конструкції! Навіть простіше, ніж класична механічна коробка передач. У CVT є тільки один основний елемент - ремінь, який взаємодіє з конусами. Він з'єднує вхідний і вихідний вал, що забезпечує широкий діапазон передавальних відносин.

Якщо хочете, щоб варіатор не доставляв проблем, вибирайте агрегат, у якого не класичний ремінь, а ланцюг. Таку конструкцію можна зустріти в багатьох моделях Audi і Subaru. "Ланцюгова коробка" може пройти і 300 тисяч км без ремонту, що на теперішній час дуже непогано.

Для підвищення надійності, інженери пропонують багато хитрих рішень для CVT. Наприклад, у трансмісії Direct Shift варіатор оснащений механічною першою передачею. Ця конструкція не боїться тривалого буксування в бруді.

Варіатор не любить пробуксовувати, а ще довгого руху на високих швидкостях. Знаючи це, можна суттєво збільшити ресурс трансмісії, просто змінивши свій стиль водіння. Не забувайте також стежити за чистотою радіатора охолодження і прогрівати варіатор в морози. Пам'ятайте, в місці, де йде зіткнення конусів і ременя, робоча рідина починає нормально функціонувати тільки тоді, коли її температура близька до робочої. Якщо рідина буде холодною, ремінь стане прослизати, що призведе до появи задирок на конусах і самому ремені.

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У всіх варіаторів є гідротрансформатор, як на класичному "автоматі", і його налаштовують так, щоб поберегти CTV. Наприклад, у Renault Duster в режимі Auto гідротрансформатор блокується на швидкості 12 км/год. Це дає можливість економити трохи більше пального, а в режимі Lock блокування відбувається на 45 км/год. Так можна рухатися бездоріжжям, не лякаючись перегріву трансмісії.

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