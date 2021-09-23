"АвтоКрАЗ" створив унікальну систему керування для безпілотних самоскидів

Наразі вона не має аналогів.

Український виробник великовантажних автомобілів компанія " АвтоКрАЗ " розробив геолокаційний причіп для системи управління безпілотних самоскидів.

Про це повідомляє Кременчуцька газета.

Так, за словами головного конструктора "АвтоКрАЗ" Сергія Васечека, новий причіп є транспортною базою для мобільних точок управління руху "безпілотників". Всі причепи енергетично незалежні і не потребують підведенні до них мереж живлення. Устаткування харчується від сонячних батарей, акумуляторів, а також бензинового генератора, встановленого на борту.

На виносній телескопічній щоглі встановлені камери, семафор і антени для передачі даних. Шлагбаум на причепі призначений для перекриття руху - самоскиди на автопілоті його відмінно бачать. Заявлено, що річний тираж випуску спеціальних причепів не перевищить два десятка штук. Фахівці з Кременчука вже вивчають можливість експорту спеціалізованих "візків".

Легковий геолокаційний причіп, розроблений на КрАЗі, не має аналогів в Україні. У 2021 році на Полтавському ГЗК заробили безпілотні кар'єрні самоскиди. Тому компанія Ferrexpo і замовила КрАЗу незвичайні причепи, які виконують роль розумних "маячків" для інноваційної техніки. Тільки для однієї ділянки кар'єра необхідно близько 15 причепів.

kg.ua

Васечек зазначив, що під час виготовлення геолокаційного причепа використовуються деталі, виготовлені у Великої Британії, Італії, Німеччині. Це і контролери, і шлагбауми, транспортна база.

Окрім того, за його словами, це не властива задача для підприємства, тому довелося вивчати дану систему і виробляти спеціальні причепи. Працювали над розробкою кілька конструкторів. Активна фаза, коли створили комп'ютерний образ, зайняла близько пів року.

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