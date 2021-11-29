В Україні встановлено рекорд з імпорту легкових автомобілів: звідки найбільше завозять машин

Загальна сума придбання неабияк вражає.

Імпорт легкових автомобілів в Україні встановив рекорд.

За інформацією "Укравтопром", за три квартали поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 471,6 тисячі одиниць легкових автомобілів, що є рекордним рівнем для такого періоду часу.

Зазначається, що порівняно з першими дев’ятьма місяцями минулого року імпорт легковиків зріс на 40 відсотків і був оцінений митницею майже в 3,3 млрд доларів США. Через активну легалізацію так званих "євробля"х понад 82% в цьому обсязі склали машини, що були в експлуатації, імпорт яких в річному обчисленні продемонстрував 38-відсоткове зростання.

У той же час імпорт нових автомобілів збільшився на 49 відсотків, за дев’ять місяців в Україну було завезено 82 тисячі нових легкових іномарок. Закупівля нових авто обійшлася імпортерам в $1,6 млрд.

Так, уперше в поставках нових легкових автомобілів домінував імпорт з Китаю. За 9 місяців з КНР в Україну завезли 18 144 авто. Далі йдуть Японія і Румунія, звідки в країну прибуло 17 338 і 8 371 нових машин відповідно.

Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених від січня до вересня, прибули в Україну з Німеччини – 98 442 екземплярів. На другому місці США, звідки імпортували 59 062 вживаних авто. На третьому місці Польща – 38 061 машина.

Раніше розповідалося про те, що українці почали відмовлятися від автомобілів із США.