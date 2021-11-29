В Украине установлен рекорд по импорту легковых автомобилей: откуда больше всего завозят машин

В Украине установлен рекорд по импорту легковых автомобилей: откуда больше всего завозят машин

Общая сумма приобретения очень впечатляет.

Импорт легковых автомобилей в Украину установил рекорд.

По информации "Укравтопром", за три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 471,6 тысяч единиц легковых автомобилей, что является рекордным уровнем для такого периода времени.

Отмечается, что по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковых автомобилей вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США. Из-за активной легализации так называемых "евроблях" более 82% в этом объеме составили подержанные машины, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38-процентный рост.

В то же время импорт новых автомобилей увеличился на 49 процентов, за девять месяцев в Украину было завезено 82 тысяч новых легковых иномарок. Закупка новых авто обошлась импортерам в $1,6 млрд.

Так, впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину ввезли 18 144 авто. Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17 338 и 8 371 новых машин соответственно.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыли в Украину из Германии – 98 442 экземпляра. На втором месте США, откуда импортировали 59 062 подержанных авто. На третьем месте Польша – 38 061 машина.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы стали отказываться от автомобилей из США.