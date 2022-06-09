Український супервсюдихід Sherp отримав унікальну модифікацію

Всюдихід української компанії Sherp віднині має спеціальну модифікацію.
Зазначається, що нова версія цього транспортного засобу розрахована для умов Арктики.
Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Sherp.
“Нове індивідуальне рішення, спрямоване на допомогу георозвідці у важких умовах Арктики, нарешті доставлене замовнику, незважаючи на будь-які логістичні обмеження”, – сказано на сторінці виробника всюдиходів у соцмережі.
Так, кастомізація включає:
- Додаткову теплоізоляцію;
- Ведмідьостійкі вікна;
- Спальні місця до 4 осіб;
- Додаткові відділення для зберігання;
- 3-ю батарею (крім основної та резервної батареї в базовій моделі);
- Екологічну систему перенесення пального;
- стійку для даху та ще кілька додаткових опцій та інструментів.
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