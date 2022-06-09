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Український супервсюдихід Sherp отримав унікальну модифікацію

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Український супервсюдихід Sherp отримав унікальну модифікацію

Фото: facebook.com/sherp.global

Всюдихід української компанії Sherp віднині має спеціальну модифікацію.

Зазначається, що нова версія цього транспортного засобу розрахована для умов Арктики.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Sherp.

“Нове індивідуальне рішення, спрямоване на допомогу георозвідці у важких умовах Арктики, нарешті доставлене замовнику, незважаючи на будь-які логістичні обмеження”, – сказано на сторінці виробника всюдиходів у соцмережі.

Так, кастомізація включає:

  • Додаткову теплоізоляцію;
  • Ведмідьостійкі вікна;
  • Спальні місця до 4 осіб;
  • Додаткові відділення для зберігання;
  • 3-ю батарею (крім основної та резервної батареї в базовій моделі);
  • Екологічну систему перенесення пального;
  • стійку для даху та ще кілька додаткових опцій та інструментів.
© facebook.com/sherp.global
Фото: facebook.com/sherp.global

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