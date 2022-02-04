У позашляховика Ford, який "підірвав" ринок продажу, виявили дивний дефект

Якщо залишити автомобіль надворі, то в салоні ви знайдете багато снігу, або води.

Власники нового Ford Bronco почали скаржитись на те, що кузов їх позашляховика не герметичний і тільки на вулиці погана погода, в салоні починається “армагеддон”.

Один з канадських водіїв розповів, що залишив своє авто надворі під час снігопаду і через кілька годин, салон Ford Bronco було припорошено снігом. Про це повідомляється на профільному форумі моделі.

На кадрах добре видно, що задні сидіння та практично всі горизонтальні поверхні авто знаходяться у снігу. Також, багато снігу на місцях кріплення знімного даху. Деякі з користувачів форуму припустили, що справа саме в ньому.

Власник авто повідомив, що дах було закріплено правильно та щільно, та не дивлячись на це, йому порадили обернути рушником дуги, на яких розміщується тканина даху. Це на деякий час повинно вирішити проблему.

https://www.bronco6g.com/forum/threads/video-snow-intrusion-into-my-soft-top-bronco-interior-during-blizzard-%E2%9D%84%EF%B8%8F%F0%9F%92%A8.35413/

Нещодавно подібний випадок був також у Канаді. Тоді автомобіль залишився на вулиці під час снігової бурі, тоді салон авто було повністю вкрито кригою, а дах так саме не мав пошкоджень та був щільно закріплений. Ба більше, дах ще з заводу навіть не знімали, але все одно маємо проблему з розгерметизацією.

Компанія Ford прокоментувала цю проблему та запевнила, що проблем з дахом ніяких немає і порадила власникам проблемних авто звернутися до дилера для перевірки герметизації. Якщо щось піде не за планом, дах замінять за гарантією.

До речі, це вже не перша проблема з цим автомобілем. Раніше клієнти вже стикалися з подібними недоліками. В сильні морози дах Ford Bronco покривався візерунками, а внутрішня частина тканини була виготовлена неакуратно, тож в компанії довелося замінити всі дефектні деталі.

Нагадаємо, що Ford продав легендарний позашляховик Bronco за пів мільйона доларів і відправив гроші на благодійність.