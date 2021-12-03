Українські винахідники зі столиці побудували шалений всюдихід

Старенький БРДМ перетворили у люковий лімузин, який проїде будь-де.

Перед тим, як ви помандруєте на справжнє бездоріжжя, треба 100 разів подумати, а чи треба взагалі туди лізти і друге - мати правильну машину аби не застрягнути. І ось інженери з Києва знайшли найкраще рішення цієї проблеми. Перед вами БРДМ 1979 року який просто ідеально для цього підходить.

Чим саме дивує саморобний всюдихід розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Хлопці впродовж довгого часу займаються ексклюзивною технікою і ось виникла ідея купити бойову одиницю. І побудувати з неї всюдихід, який може проїхати будь-де.

За основу обрали списаний БРДМ 2 – броньовану розвідувально-дозорну машину. Близько року тому вони придбали цю списану техніку. Щоб перетворити машину на “лімузин апокаліпсису” довелося витратити купу часу, грошей та нервів.

Перше з чого почали модифікацію – це збільшили салон. Так як спочатку у БРДМ 2 поміщалося всього 4 людини, а зараз 8. Друге – встановили освітлення, щоб можна було пересуватися дорогами загального користування. Ну і для безпеки збільшили вікна, щоб хоч щось бачити.

Якщо, в оригінальній версії треба було в броньовик залазити через передню частину, підніматися на дах і вже далі якось вмощуватися, то тепер для комфортну є спеціальні дверцята.

В середині тут все, як в лімузині - дивани, музика, ви можете навіть організувати романтичну вечерю з дівчиною. Якщо ж і цього вам буде замало, то можете запросити друзів і відірватися на повну на бездоріжжі, головне при цьому міцно триматися.

Для того, щоб ця машина могла взагалі проїжджати будь-де, в неї є ще одна додаткова опція - чотири допоміжних колеса. Але і на цьому переваги цієї машини не закінчуються - БРДМ може навіть плавати.

Далі хлопці планують - вдосконалити свого звіра, щоби влаштовувати на ньому адреналінові тури околицями столиці.

Столичні винахідники зібрали всюдихід

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