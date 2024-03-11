Чорний дим та вигорілі гектари: під Києвом спалахнула велетенська пожежа (відео)

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа. У соціальних мережах публікують відео стіни з чорного диму, який піднімається у небо.

Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області, вогонь спалахнув в Обухівському районі між селами Великі Дмитровичі та Старі Безрадичі.

"Зайнялася трава. Вогонь спалахнув на площі 15 гектарів – горить трав’яний настил. На місці працюють рятувальники. Вже є повідомлення про локалізацію полум’я, але підрозділи ще працюють", - повідомила сайту ТСН.ua Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області.

Рятувальники додають, що ніхто з людей не постраждав від вогню.

Під Києвом спалахнула велетенська пожежа

Нагадаємо, у Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня спалахнув очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує із забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.

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