60 тисяч доларів потрібні на лікування Сергія

У молодого чоловіка діагностували рак крові.

За день до свого 21 дня народження молодий військовослужбовець відчув себе зле – висока температура, симптоми отруєння. Він вирішив, що все минеться, тож поки не звертався до лікарів, але вже за кілька днів стан погіршився настільки, що все ж довелося піти до медичної частини.

Найперші ж аналізи крові показали наявність ракових клітин у крові, більш детальні обстеження підтвердили найгірші побоювання - гострий монобластний лейкоз уразив молодого воїна.

«Два курси хіміотерапії в Україні не дали результатів. Лікарі порадили продовжити лікування Сергія в Туреччині, де є успішний досвід подолання такої хвороби. Щоправда, місяць лікування коштує 22 000$ і триває близько 3 місяців, тобто обходиться пацієнту у 66 000$», - розповідають рідні Сергія.

Родині вдалося самостійно зібрати початкову суму, щоб доправити молодого чоловіка за кордон і почати лікування. Та цього вистачить навіть не на місяць лікування. Сили і наснаги для боротьби у Сергія вдосталь, зараз гостро стоїть питання лише в грошах.

«Мама Сергія звертається до людей з проханням переказувати хоча б невеликі кошти заради порятунку її сина. Не залишаймо молодого воїна та його родину сам на сам з його бідою!» - просять друзі родини Сергія.

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Буряк Ірина Євгенівна.

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