60 тысяч долларов нужны на лечение Сергея

У молодого человека диагностировали рак крови.

За день до своего 21 дня рождения молодой военнослужащий почувствовал себя плохо — высокая температура, симптомы отравления. Он решил, что все пройдет, поэтому пока не обращался к врачам, но уже через несколько дней состояние ухудшилось настолько, что все пришлось пойти в медицинскую часть.

Первые же анализы крови показали наличие раковых клеток в крови, более детальные обследования подтвердили худшие опасения — острый монобластный лейкоз поразил молодого воина.

«Два курса химиотерапии в Украине не дали результатов. Врачи посоветовали продолжить лечение Сергея в Турции, где есть успешный опыт преодоления такой болезни. Правда, месяц лечения стоит 22 000 $ и длится около 3-х месяцев, то есть обходится пациенту в 66 000 $», — рассказывают родные Сергея.

Семье удалось самостоятельно собрать первоначальную сумму, чтобы доставить молодого человека за границу и начать лечение. Но этого хватит даже не на месяц лечения. Силы для борьбы у Сергея вдоволь, сейчас остро стоит вопрос только в деньгах.

«Мама Сергея обращается к людям с просьбой переводить хотя бы небольшие средства ради спасения ее сына. Не оставляйте молодого воина и его семью один на один с его бедой», — просят друзья семьи Сергея.

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Свекла Ирина Евгеньевна.

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