Кошіль Тимофійко потребує операції на ніжках

Мама просить про посильну допомогу.

Влітку цього року Кошіль Тимофіку святкуватиме вже свій 5 день народження, але малюк досі самостійно не може ходити, чи навіть сидіти. У дитина діагноз ДЦП, до тогож він ускладнений тим, що хлопчик має паралітичний звих лівого стегна, є проблеми із кульшовими суглобами і деформацією стоп.

Такі наслідки дало передчасне народження дитини, він з’явився на світ не досягнувши і двох кілограмів. Маму малюка довелося «кесерити».

«Він знає, що треба займатися ЛФК, масажи, логопеди, діфектологи. Зараз в нас виникла проблема. Ми зробили знімок таза, показало вивіх, треба терміново операція в Харкові , щоб він жив повноцінно, без болю та зміг стати на ноги», - розповідає мама хлопчика.

Родині із трьома дітьми доводиться збирати кошти на оплату необхідних для операції пластин, до того ж будуть витрати і на подальше гіпсування і найголовніше - реабілітації.

«Нам дають шанси встати на ноги та жити без болю, йти вперед до цілі. Тому прошу вашої допомоги для моєї родини, віремо у небайдужих людей та добрі серця», - каже мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 0713 6555

Монобанк 4441114463481182

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