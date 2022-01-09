Кошиль Тимофейко нуждается в операции на ножках

Мама просит о посильной помощи.

Летом этого года Кошиль Тимофеку будет праздновать свой 5 день рождения, но малыш до сих пор самостоятельно не может ходить, или даже сидеть. У ребенка диагноз ДЦП, к тому же он осложнен тем, что у мальчика есть паралитический вывих левого бедра, есть проблемы с тазобедренными суставами и деформацией стоп.

Такие последствия дало преждевременное рождение ребенка, он появился на свет не достигнув и двух килограммов. Маму малыша пришлось «кесерить».

«Он знает, что нужно заниматься ЛФК, массажем, логопедом, дифектологом. Сейчас у нас возникла проблема. Мы сделали снимок таза, показало вывих, нужна срочная операция в Харькове, чтобы он жил полноценно, без болей и смог стать на ноги», — рассказывает мама мальчика.

Семье с тремя детьми приходится собирать средства на оплату необходимых для операции пластин, к тому же будут расходы на дальнейшее гипсование и самое главное - реабилитации.

«Нам дают шанс встать на ноги и жить без боли, идти вперед к цели. Поэтому прошу вашей помощи для моей семьи, верим в неравнодушных людей и добрые сердца», – говорит мама мальчика.

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