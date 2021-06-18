Термінової допомоги потребує 3-річний Єгор

Лікування непосильно дороге для родини із Луганщини.

Родина Єгора Тамашевського за кілька тижнів після того, як відсвяткували перший день народження малюка, помітила, що син почав слабнути, і вже скоро дитину довелося госпіталізувати, бо до слабкості додалися лихоманка і збільшені лімфовузли.

В Лисичанській обласній дитячій лікарні почалося лікування, а також взяли на дослідження кров малюка, тоді лікарі і приголомшили, що у Єгорки підозра на смертельно небезпечну хворобу - гострий лімфобластний лейкоз, інакшими словами, рак крові.

«Дитина росла і ми навіть подумати не могли, що щось не так. Єгор був абсолютно здоровим і активним малюком. Але в якийсь момент став лихоманити. Температура знижувалася нормально і більше ні на що скарг не було. Разом з педіатром вирішили, що це ростуть зубки і ніхто влаштувати паніку не піднімав. Поки ми не здали кров, з кожним аналізом результати ставали все гірше. Нас поклали в інфекційне відділення. І звідти на наступний день ми екстрено на швидкої допомоги були доставлені в гематологічне відділення м. Харків. У призначеного лікаря одразу не було сумнівів, що це лейкоз. І мої надії, на те що це помилка, розвалилсь», - пригадує мама хлопчика.

Шанс на життя

Відтоді почалися 10 місяців інтенсивної хіміотерапії у стаціонарі, і хоча лікування давалось дуже непросто, адже супроводжувалося важкими ускладненнями, та у лютому 2020 року малюку констатували ремісію і виписали на подальше лікування додому, саме таке лікування мало не дати хворобі шансу повернутись.

«Ми повернулися додому, сподіваючись, що на цьому все закінчилося. Нам залишалося півтора року підтримувальної хіміотерапії амбулаторно з контролем у відділенні і регулярним здаванням аналізів. Але хвороба не хотіла нас так просто відпускати... І не встигає закінчити курс "сухої" хімії, у Єгора трапився рецидив. Здається, що земля знову пішла з-під ніг... Знову руйнується світ і надії на щасливе дитинство для синочка, безтурботні ігри з дітками, зустрічі з сім'єю, без болю, страху, уколів, крапельниць та поганого самопочуття», - розповідає мама Єгорки.

Нове випробування

Окрім ранього ізольованого кістково-мозкового рецидиву, дитині діагностують і супутні ускладнення, пов’язані з кровоносною системою, афтозний стоматит, тобто у дитини утворюються виразки в ротику, а а також токсичний гепатит, який вдарив по печінці малюка.

«Зараз ми в гематологічному відділенні м .Харків та проходимо протіворецідівний курс хіміотерапії. Це більш агресивне лікування порівняно з попереднім, і воно дуже важко дається Єгору. Висока температура, стоматит, алергія на хімію, гормони, біль у всьому тілі, немає сил ходити і навіть сидіти, не тішать навіть улюблені іграшки і веселі пісеньки. Завзятий вогник очей знову гасне в стінах лікарні...», - розповідає мама хлопчика.

Кошти мають значну роль в долі малюка

Такий стан дитини викликає занепокоєння у лікарів, тож йому приписують лікування, яке не завжди покривається державними закупівлями, батькам доводиться шукати кошти самостійно, щоб врятувати дитину. І найголовніше, що поки невідомо, як довго триватиме перебування дитини у стінах лікарні, адже до всього ж додалося те, що зараз дитину може врятувати виключно трансплантація кісткового мозку.

«Найстрашніше і бентежливе на нас чекає попереду. Оскільки це ранній рецидив, Єгору необхідна трансплантація кісткового мозку. Поточне лікування і підтримувальна терапія вимагають великих грошових витрат. Ми не в змозі самостійно оплатити всі витрати. Єгор потребує Вашої допомоги! Подаруйте нам надію на щасливе майбутнє», - закликає мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанк: 5168757364077760

Одержувач: ТАМАШЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА

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