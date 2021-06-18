В срочной помощи нуждается 3-летний Егор

Лечение непосильно дорогое для семьи из Луганщины.

Семья Егора Тамашевского через несколько недель после того, как отпраздновали первый день рождения малыша, заметила, что сын начал ослабевать, и вскоре ребенка пришлось госпитализировать, так как к слабости добавились лихорадка и увеличенные лимфоузлы.

В Лисичанской областной детской больнице началось лечение, а также взяли на исследование кровь малыша, тогда врачи и ошеломили, что у Егорки подозрение на смертельно опасную болезнь — острый лимфобластный лейкоз, иными словами, рак крови.

«Ребенок рос, и мы даже подумать не могли, что что-то не так. Егор был совершенно здоровым и активным ребенком. Но в какой-то момент стал лихорадить. Температура снижалась нормально и больше ни на что жалоб не было. Вместе с педиатром решили, что это растет зубки и никто панику не поднимал. Пока мы не сдали кровь, с каждым анализом результаты становились все хуже. Нас положили в инфекционное отделение. И оттуда на следующий день мы экстренно на скорой помощи были доставлены в гематологическое отделение г. Харьков. В лечащего врача сразу не было сомнений, что это лейкоз. И мои надежды на то, что это ошибка, рухнул», — вспоминает мама мальчика.

Шанс на жизнь

С тех пор начались 10 месяцев интенсивной химиотерапии в стационаре, и хотя лечение давалось очень непросто, ведь сопровождалось тяжелыми осложнениями, но в феврале 2020-го малышу констатировали ремиссию и выписали на дальнейшее лечение домой, именно такое лечение не должно было дать болезни шанса вернуться.

«Мы вернулись домой, надеясь, что на этом все закончилось. Нам оставалось полтора года поддерживающей химиотерапии амбулаторно с контролем в отделении и регулярной сдачей анализов. Но болезнь не хотела нас так просто отпускать... И не успевает закончить курс "сухой" химии, у Егора случился рецидив. Кажется, что земля снова ушла из-под ног... Опять разрушается мир и надежды на счастливое детство для сыночка, беззаботные игры с детьми, встречи с семьей, без боли, страха, уколов, капельниц и плохого самочувствия», — рассказывает мама Егорки.

Новое испытание

Кроме раннего изолированного костно-мозгового рецидива, ребенку диагностируют и сопутствующие осложнения, связанные с кровеносной системой, стоматит, то есть у ребенка образуются язвы в ротике, а также токсический гепатит, который ударил по печени малыша.

«Сейчас мы в гематологическом отделении Харькова и проходим противорецидивный курс химиотерапии. Это более агрессивное лечение по сравнению с предыдущим и оно очень трудно дается Егору. Высокая температура, стоматит, аллергия на химию, гормоны, боль во всем теле, нет сил ходить и даже сидеть, не радуют даже любимые игрушки и веселые песенки. Упорный огонек глаз снова гаснет в стенах больницы...», — рассказывает мама мальчика.

Средства играют значительную роль в судьбе малыша

Такое состояние ребенка вызывает беспокойство у врачей, и ему назначают лечения, не всегда покрывается государственными закупками, родителям приходится искать средства самостоятельно, чтобы спасти ребенка. И самое главное, что пока неизвестно, как долго продлится пребывание ребенка в стенах больницы, ведь ко всему же добавилось то, что сейчас ребенка может спасти только трансплантация костного мозга.

«Самое и волнующее нас ждет впереди. Так как это ранний рецидив, Егору необходима трансплантация костного мозга. Текущее лечение и поддерживающая терапия требуют больших денежных затрат. Мы не в силах самостоятельно оплатить все расходы. Егор нуждается в вашей помощи! Подарите нам надежду на счастливое будущее», — призывает мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5168757364077760

Получатель: ТАМАШЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

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