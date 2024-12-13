Битва за Покровськ наближається: що говорять військові

Наступ на Покровському напрямку російські війська ведуть фактично без зупинки вже близько 10 місяців.

Бої за місто Покровськ Донецької області, яке називають “західними воротами Донбасу”, можуть розпочатися з дня на день, до міста ворогу залишилося півтора кілометра. Тим часом українські військовим загрожує оперативне оточення у так званому "Успенівському мішку", а в Кураховому вже точаться запеклі вуличні бої.

Про те, що відбувається на Покровському напрямку і про що говорять військові, розповіла Аліна Туришин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Наступ на Покровськ

Наступ на Покровському напрямку російські війська ведуть фактично без зупинки вже близько 10 місяців після того, як окупували Авдіївку наприкінці лютого 2024 року. Після реакції українського командування наприкінці літа та завдяки мобілізації резервів і підкріпленню з інших ділянок фронту вдалося загальмувати наступ.

Однак вже у листопаді-грудні, після швидкого захоплення сусіднього міста Селидове, рух армії РФ знову прискорився і зараз вона близька до перерізання логістики Покровська та початку операції із захоплення населеного пункту.

Журналіст Юрій Бутусов, який зараз перебуває на Покровському напрямку, заявив про значне просування ворога, і зараз виникла реальна загроза оперативного оточення міста Покровськ, що означає його можливу швидку втрату, втрату одного з ключових вузлів комунікацій.

Український військовий з позивним “Мучной” заявив, що до самого міста ворогу залишається пройти півтора кілометра. Зараз ворог розвиває успіх південніше Покровська і дуже сильно натискає. Працює від самого ранку ворожа артилерія та є хаотичні просування противника, групи до 4 росіян бігають туди-сюди. Також сильно давлять в напрямку Піщаного.

“Зупинити їхні штурми не сильно вдається, не дивлячись на підкріплення. Зв'язку між підрозділами немає, одразу запустили козаків у бій, не встигнувши налагодити комунікацію... Через ці всі моменти, ворог може скористатися нагодою та рвонути на місто, як це було у Новогродівці. Інше завдання противника досі полягає в тому, щоб обійти місто з південного-заходу та на захід просуватися далі, або вони обійдуть місто, або в лоб штурмом кинуться і це реально зробити на фоні недавніх вилазок ДРГ”, - сказав він.

Ворожі ДРГ у місті

Лейтенант Збройних Сил України з позивним “Алекс” також підтвердив інформацію про те, що ворожі ДРГ зайшли у Покровськ 12 грудня. За його інформацією, таких груп було декілька.

“З одного боку нічого дивно, що ми, що п*дари посилаємо ДРГ в тил один одного за лінію фронту, але проникнення в околиці міста свідчить про певні проблеми в обороні. На щастя цю групу забаранили перш ніж вони встигли щось зробити, але це точно не остання вилазка”, - написав у своєму телеграм-каналі.

Бої на підступах до Покровська

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин каже, що українська армія намагається відновити втрачені позиції біля Покровська. Зокрема, біля сусіднього з селом Шевченко населеного пункту Відродження.

У разі падіння цього укріпрайону російські війська зможуть прорватися до сусіднього селища Піщане і захопити терикон шахти імені Тараса Шевченка. Ця панівна висота дозволить встановити контроль над ключовою логістичною артерією Покровська – трасою на Павлоград і Дніпро, що на 7 км північніше.

Причина катастрофи

Комбат “Вовків Да Вінчі” Сергій Філімонов, який зараз виконує бойові завдання разом з батальйоном на цьому напрямку заявив в ексклюзивному коментарі ТСН.ua про те, що ситуація біля Покровська критична.

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За словами Сергія Філімонова, у населеному пункті Шевченко зараз вже немає українських сил. Також втрачено Новотроїцьке.

Комбат “Вовків да Вінчі” також зазначив, що ворогу до міста залишилося менше двох кілометрів. Сергій Філомонов додав, що “головна причина катастрофи на Покровському напрямку — вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі, генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення”.

“Це не тактика — це самознищення”

Керівниця медичної служби “Вовців да Вінчі” Аліна Михайлова у своєму дописі у Facebook також вказала на проблеми в армії.

“Командування переходить межі розумного: артилеристів кидають у штурми, бо “немає снарядів”. Тож медиків скоро відправлять в окопи, бо “немає піхоти”, яку треба рятувати? Це не тактика — це самознищення. І це відбувається під прикриттям гучних слів про “героїзм” і “необхідність”. Накази типу “відновити втрачені позиції” звучать просто й ефектно, особливо з тилових штабів. Але ті, хто дає ці накази, не знають, що таке тримати кругову оборону, благати про вогонь на заборону чи відчайдушно чекати евакуації, якої не буде. Це не стратегія і не військове мистецтво. Це жорстоке ігнорування реалій фронту. І замість того, щоб чесно зізнатися у провалах і шукати нові підходи, нас годують ілюзіями про контроль ситуації”, - написала вона.

Військовослужбовиця додала, що “реальність не змінюється від мовчання”. “Ми маємо перестати ховатися за гаслами й почати визнавати помилки. Інакше ми втратимо все — не лише позиції, а й саму армію”, наголосила вона.

Величезні втрати окупантів

Військовий аналітик Володимир Даценко зібрав і оприлюднив дані про наступальну операцію росіян на Покровському напрямку. Зазначається, що РФ втратила у спробах захопити Покровськ більше танків, ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії, а втрати серед особового складу на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії.

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Тільки візуально підтверджені втрати російської армії за 13 місяців боїв у районі Покровська становлять 1800 одиниць бронетехніки. Реальні втрати ще більші. Аналітик підрахував, що за 13 місяців боїв на Покровському напрямку становлять близько 150 000 солдатів убитими і пораненими. Це більше, ніж втрати Росії в боях за Бахмут, де втрати досягали 100 000 тисяч.

“Західний військовий округ Російської Федерації мав протистояти збройним силам НАТО на території Європи, а Перша танкова армія була найбільшою гордістю Путіна (найбільша танкова армія у світі). Уявіть собі, що якийсь генерал запропонував план наступу, який передбачає втрату трьох армій у боях за два невеликих міста, в яких до війни проживало 95 000 людей (Авдіївка і Покровськ). Будь-яка країна визнала б це божевіллям”, - каже він.

Аналітик додав, що “втрати російської бронетехніки під Покровськом більші, ніж втрати німецької армії у Сталінградській битві".

Битва за Покровськ стала однією з найбільших битв в історії за кількістю втраченої бронетехніки. У спробах захопити місто втрати Росії близькі до чисельності всього Західного військового округу РФ станом на 2022 рік, який готувався до війни з НАТО, а це близько 60% від сил, якими Росія планувала захопити Україну за три дні у 2022 році.

Ситуація навколо "Успенівського мішка"

Ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення. Про це повідомив 12 грудня аналітичний портал DeepState.

Аналітики каналу виділяють декілька ключових місць у "мішку": Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися безперестану, буквально з усіх боків. А також Трудове–Успенівка–Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка".Саме з Дальнього і Трудового росіяни лізуть до Успенівки, де закривається "мішок".

За інформацією DeepState, росіяни неодноразово фіксувалися в Успенівці та активно намагається її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й оволодіння селом повністю. Сили оборони своєю чергою намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця.

Також канал повідомляє, що ворог має можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угруповання підрозділів Сил оборони в "мішку".

Підтвердження, що ворог зміг там закріпитися, немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну стабілізаційну роботу, тож є ймовірність, що ворогові там закріпитися не дадуть.

"Важко зрозуміти сенс утримання "Успенівського мішка", коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк", - пишуть аналітики.

DeepState попереджає, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та оточити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці. Також, за інформацією каналу, командувача ОТУ "Донецьк" Луценка зняли з посади. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Лейтенант ЗСУ з позивним “Алекс” також підтвердив інформацію, що в Успенівці реально погані справи.

“Не знаю, що там в голові вищих чинів чим і як вони планують витягувати людей з того мішка, бо фактично прохід звідти через сіряк, виводити людей треба було давно або організувати наступальні дії ззовні для зрізання кліщів”, - написав він.

А боєць батальйону “Айдар” Станіслав “Осман” зауважив, що ситуація в “Курахівському мішку” наближена до критичної: ворог закріпився в Успенівці. Робота по утилізації ведеться, але шляхи сполучення з селами південно-східніше обмежені вогневим контролем дронів та артилерією противника.

Битва за Курахове

Курахове також є епіцентром подій на фронті. Складна ситуація на півночі міста, зі сторони Курахівського водосховища ворог тисне надпотужно на позиції наших захисників. У місті вже йдуть вуличні бої з групами окупантів.

Телеграм-канал “Курахівський напрямок” також публікує актуальну карту контролю у місті. Зазначається, що тривають жорстокі бої на ТЕС. Багато техніки та піхоти, ворог намагався заблокувати українських військових тут. Також росіянам вдалося захопити міськраду у Кураховому та встановили триколор на елеватор.

“Фундаментальні зміни” у війську

Тим часом новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий оголосив про початок “фундаментальних змін”, які вплинуть на ситуацію на фронті. Мовиться, зокрема, про військова підготовку - реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

У Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. “Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення”, - говорить Драпатий.

Зміни торкнуться також технологій та оптимізації управлінських процесів. За словами командувача Сухопутних військ, “потрібна маневреність та ефективність в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ САМОЗНИЩЕННЯ”! Росіяни - за 1,5 км від Покровська! Військові обурені діями командування!"

Нагадаємо, російські загарбники прагнуть захопити Курахове та Курахівське водосховище, щоб створити собі плацдарм для наступу на Покровськ, який вони збираються захоплювати штурмами.

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