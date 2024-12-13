Битва за Покровск приближается: что говорят военные

Наступление на Покровском направлении российские войска ведут практически без остановки уже около 10 месяцев.

Бои за город Покровск Донецкой области, называемый "западными воротами Донбасса", могут начаться со дня на день, до города врагу осталось полтора километра. Тем временем украинские военным угрожает оперативное окружение в так называемом "Успеновском мешке", а в Курахово уже идут ожесточенные уличные бои.

О происходящем на Покровском направлении и о чем говорят военные рассказала Алина Туришин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Наступление на Покровск

Наступление на Покровском направлении российские войска ведут фактически без остановки около 10 месяцев после того, как оккупировали Авдеевку в конце февраля 2024 года. После реакции украинского командования в конце лета и благодаря мобилизации резервов и подкреплению других участков фронта удалось затормозить наступление.

Однако уже в ноябре-декабре, после быстрого захвата соседнего города Селидово, движение армии РФ снова ускорилось и сейчас близко к перерезанию логистики Покровска и началу операции по захвату населенного пункта.

Находящийся сейчас на Покровском направлении журналист Юрий Бутусов заявил о значительном продвижении врага, и сейчас возникла реальная угроза оперативного окружения города Покровск, что означает его возможную скорую потерю, потерю одного из ключевых узлов коммуникаций.

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что до самого города врагу остается пройти полтора километра. Сейчас враг развивает успех к югу от Покровска и очень сильно нажимает. Работает с самого утра вражеская артиллерия и есть хаотические продвижения противника, группы до 4 россиян бегают туда-сюда. Также сильно давят в направлении Песчаного.

“Остановить их штурмы не удается, несмотря на подкрепление. Связи между подразделениями нет, сразу запустили казаков в бой, не успев наладить коммуникацию... Из-за этих моментов враг может воспользоваться случаем и рвануть на город, как это было в Новогродовке. Другая задача противника до сих пор состоит в том, чтобы обойти город с юго-запада и на запад продвигаться дальше, или они обойдут город, или в лоб штурмом устремятся и это реально сделать на фоне недавних вылазок ДРГ”, — сказал он.

Вражеские ДРГ в городе

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" также подтвердил информацию о том, что вражеские ДРГ зашли в Покровск 12 декабря. По его информации, таких групп было несколько.

“С одной стороны ничего удивительно, что мы, что п*дары посылаем ДРГ в тыл друг друга за линию фронта, но проникновение в окрестности города свидетельствует об определенных проблемах в обороне. К счастью эту группу забаранили, прежде чем они успели что-то сделать, но это точно не последняя вылазка”, — написал в своем телеграмм-канале.

Бои на подступах к Покровску

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин говорит, что украинская армия пытается восстановить утраченные позиции возле Покровска. В частности, возле соседнего с селом Шевченко населенного пункта Видродження.

В случае падения этого укрепрайона российские войска смогут прорваться в соседний поселок Песчаное и захватить террикон шахты имени Тараса Шевченко. Эта господствующая высота позволит установить контроль над ключевой логистической артерией Покровска – по трассе на Павлоград и Днепр, что на 7 км севернее.

Причина крушения

Комбат "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов, который сейчас выполняет боевые задания вместе с батальоном на этом направлении, заявил в эксклюзивном комментарии ТСН.ua о том, что ситуация у Покровска критическая.

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По словам Сергея Филимонова, в населенном пункте Шевченко сейчас уже нет украинских сил. Также потеряно Новотроицкое.

Комбат "Волков да Винчи" также отметил, что врагу до города осталось менее двух километров. Сергей Филомонов добавил, что "главная причина катастрофы на Покровском направлении — высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи, генералы, не понимающие возможности подразделений и не ориентирующиеся в ситуации на линии столкновения".

"Это не тактика — это самоуничтожение"

Руководитель медицинской службы "Волков да Винчи" Алина Михайлова в своем сообщении в Facebook также указала на проблемы в армии.

“Командование переходит за пределы разумного: артиллеристов бросают в штурмы, потому что “нет снарядов”. Так медиков скоро отправят в окопы, потому что "нет пехоты", которую надо спасать? Это не тактика – это самоуничтожение. И это происходит под прикрытием громких слов о "героизме" и "необходимости". Приказы типа "восстановить утраченные позиции" звучат просто и эффектно, особенно из тыловых штабов. Но те, кто дает эти приказы, не знают, что такое держать круговую оборону, умолять об огне запрета или отчаянно ждать эвакуации, которой не будет. Это не стратегия и военное искусство. Это жестокое игнорирование реалий фронта. И вместо того чтобы честно признаться в провалах и искать новые подходы, нас кормят иллюзиями о контроле ситуации”, — написала она.

Военнослужащая добавила, что "реальность не меняется от молчания". “Мы должны перестать прятаться за лозунгами и начать признавать ошибки. Иначе мы потеряем все – не только позиции, но и саму армию”, подчеркнула она.

Огромные потери окупантов

Военный аналитик Владимир Даценко собрал и обнародовал данные о наступательной операции россиян на Покровском направлении. Отмечается, что РФ потеряла в попытках захватить Покровск больше танков, чем любая страна Европы в своей армии, а потери среди личного состава в этом направлении превышают численность армии Великобритании.

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Только визуально подтвержденные потери российской армии за 13 месяцев боев в Покровском районе составляют 1800 единиц бронетехники. Реальные потери еще больше. Аналитик подсчитал, что за 13 месяцев боев на Покровском направлении составляют около 150 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это больше, чем потери России в боях за Бахмут, где потери достигали 100 000 тысяч.

"Западный военный округ Российской Федерации должен был противостоять вооруженным силам НАТО на территории Европы, а Первая танковая армия была самой большой гордостью Путина (самая большая танковая армия в мире). Представьте себе, что некий генерал предложил план наступления, предусматривающий потерю трех армий в боях за два небольших города, в которых до войны проживало 95 000 человек (Авдеевка и Покровск). Любая страна сочла бы это безумием”, — говорит он.

Аналитик добавил, что "потери российской бронетехники под Покровском больше, чем потери немецкой армии в Сталинградской битве".

Битва за Покровск стала одной из величайших битв в истории по количеству утраченной бронетехники. В попытках захватить город потери России близки к численности всего Западного военного округа РФ по состоянию на 2022 год, который готовился к войне с НАТО, а это около 60% сил, которыми Россия планировала захватить Украину за три дня в 2022 году.

Ситуация вокруг "Успеновского мешка"

Ситуация вокруг "Успеновского мешка" к югу от Курахового ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение. Об этом сообщил 12 декабря аналитический портал DeepState.

Аналитики канала выделяют несколько ключевых мест в "мешке": Елизаветовка — Романовка — Веселый Гай — Анновка, которые находятся прямо в нем и куда враг пытается прорваться непрестанно, буквально со всех сторон. А также Трудовое-Успеновка-Дальнее, которые играют основную роль содержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового россияне лезут в Успеновку, где закрывается "мешок".

По информации DeepState, россияне неоднократно фиксировались в Успеновке и активно пытаются ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения деревней полностью. Силы обороны в свою очередь пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца.

Также канал сообщает, что враг имеет возможность совершать маневры между Успеновкой и Ганновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений Сил обороны в "мешке".

Подтверждения, что враг смог там закрепиться, нет, поэтому участок на карте перешел только в серую зону. Украинские военные также ведут активную стабилизационную работу, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут.

"Трудно понять смысл содержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно увлекать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТУ "Донецк", — пишут аналитики.

DeepState предупреждает, что враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя запереть кольцо и окружить подразделения Сил обороны в Ганновке, Успеновке, Трудовом, Веселый Гай и Романовке. Также, по информации канала, командующего ОТУ "Донецк" Луценко сняли с должности. Официального доказательства данной информации нет.

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Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также подтвердил информацию, что в Успеновке реально плохие дела.

"Не знаю, что там в голове высших чинов чем и как они планируют вытаскивать людей из того мешка, потому что фактически проход оттуда через серу, выводить людей нужно было давно или организовать наступательные действия извне для срезки клещей", — написал он.

А боец батальона "Айдар" Станислав "Осман" отметил, что ситуация в "Кураховском мешке" приближена к критической: враг закрепился в Успеновке. Работа по утилизации ведется, но пути сообщения с селами юго-восточнее ограничены огневым контролем дронов и артиллерией противника.

Битва за Курахово

Курахово также эпицентр событий на фронте. Сложная ситуация на севере города, со стороны Кураховского водохранилища враг оказывает давление сверхмощно на позиции наших защитников. В городе уже идут уличные бои с группами окупантов.

Телеграмм-канал "Кураховское направление" также публикует актуальную карту контроля в городе. Отмечается, что продолжаются жестокие бои на ТЭС. Многие техники и пехоты, враг пытался заблокировать украинских военных здесь. Также россиянам удалось захватить горсовет в Курахово и установили триколор на элеватор.

"Фундаментальные изменения" в армии

Тем временем новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале "фундаментальных изменений", которые повлияют на ситуацию на фронте. Речь идет, в частности, о военной подготовке – реформировании учебных программ и центров, а также об использовании самых современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к нуждам фронта.

В Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. "Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: с первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения", — говорит Драпатый.

Изменения коснутся также технологий и оптимизации управленческих процессов. По словам командующего Сухопутными войсками, "нужна маневренность и эффективность в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО САМОУничтожение”! Россияне — в 1,5 км от Покровска! Военные возмущены действиями командования!"

Напомним, российские захватчики стремятся захватить Курахово и Кураховское водохранилище, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Покровск, который они собираются захватывать штурмами.

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