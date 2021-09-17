Британії загрожує енергетична катастрофа: що сталося

Пожежа у Британії пошкодила ключовий силовий кабель, яким країна отримує електроенергію з Франції.

Велика Британія опинилася на порозі енергетичної кризи через те, що основний силовий кабель, яким до країни надходить електрика з Франції, пошкодила масштабна пожежа.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Також читайте Цілі міста лишились без світла після руйнівного землетрусу в Мексиці

Відомо, що загорілося на підстанції з британського боку. Через це вийшов із ладу один із двох кабелів, які проходять під Ла-Маншем.

За словами ремонтників, замінити його і відновити поставки не вдасться раніше весни 2022 року. Між тим, уже зараз електрики настільки не вистачає, що будь-яка нова аварія може залишити без світла мільйони британців.

А взимку ризики ще більші, бо попит на електрику значно зростає й перевантажує мережу.

Водночас, пожежа на британській підстанції посилила і без того складну ситуацію на енергоринку країни, пише Bloomberg. Країна зіткнулася з браком електроенергії і стрибком цін через безвітряну погоду, що різко скоротило вироблення вітряних електростанцій, які для Британії є одним з найважливіших енергоджерел.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини світу: через що Британія опинилася на порозі енергетичної кризи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання