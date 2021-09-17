Британии грозит энергетическая катастрофа: что случилось

Пожар в Великобритании повредил ключевой силовой кабель, по которому страна получает электроэнергию из Франции.

Великобритания оказалась на пороге энергетического кризиса из-за того, что основной силовой кабель, по которому в страну поступает электричество из Франции, повредил крупный пожар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Известно, что загорелось на подстанции с британской стороны. Из-за этого вышел из строя один из двух кабелей, проходящих под Ла-Маншем.

По словам ремонтников, заменить его и возобновить поставки не удастся раньше весны 2022 года. Между тем, уже сейчас электричества настолько не хватает, что любая новая авария может оставить без света миллионы британцев.

А зимой риски еще больше, так как спрос на электричество значительно возрастает и перегружает сеть.

В тоже время, пожар на британской подстанции усилил и без того сложную ситуацию на энергорынке страны, пишет Bloomberg. Страна столкнулась с нехваткой электроэнергии и скачком цен из-за безветренной погоды, что резко сократило выработку ветряных электростанций, являющейся для Британии одним из важнейших источников энергии.

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Новости мира: из-за чего Британия оказалась на пороге энергетического кризиса

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