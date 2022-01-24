"Червоне" Прикарпаття: яка ситуація склалася у COVID-лікарнях

Введення "червоної" зони - захід виправданий, кажуть медики.

Івано-Франківська область першою потрапила до "червоної" зони: стрімко зростає кількість COVID-хворих. На дистанційку відправили старших школярів.

Як нині заповнені лікарні і які правила карантину почали діяти, розповіла кореспондентка ТСН.Ранок 24 січня.

Масові різдвяні гуляння без дотримання елементарних карантинних обмежень, як наприклад, носіння маски, таки дали себе знати, нарікають медики. Перша міська лікарня зараз чергова, але ще не переповнена. Втім, лікарі кажуть: введення "червоної" зони - захід виправданий, аби призупинити стрімке збільшення хворих, а також колапс у лікарнях.

У Центральній міській лікарні також багато хворих. Втім, також місця є. Адже для приймання COVID-хворих там вже розгорнули два додаткових відділення.

Які обмеження посилили у "червоній" Івано-Франківській області | Новини України

Ця хвиля, за словами медиків, потужніша. Багато людей хворіють цілими сімями, але характеризується більш легким перебігом хвороби. Тож більшість пацієнтів відправляють лікуватися вдома. Коім того, вакцинація дає себе знати: дев'ять з десяти ушпиталених - це невакциновані.

Тим не менш режим "червоної" зони вимагає низки обмежень. Насамперед це стосується учнів 5-11 класів, адже вони знову вчитимуться дистанційно. За попередньою інформацією, до 7 лютого. Садочки та молодші класи шкіл наразі працюватимуть у звичному режимі.

Кав'ярні, магазини, салони краси, спортзали тощо працюватимуть без обмежень за однієї-єдиної умови: увесь персонал та відвідувачі мають бути 100% вакциновані- мати "зелений" сертифікат.