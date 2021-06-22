Цілющі властивості і любовна магія: чим корисний липовий цвіт

Чай з липового цвіту допомагає покращити самопочуття, а мед навіть використовують у любовній магії.

Вулиці потопають в ароматі — в Україні масово буяють липи. Фітотерапевти радять повз дерева не проходити, а рвати цвіт. Бо він володіє цілющими властивостями. Як правильно збирати та сушити цю сировину. А ще — чому пасічники називають липу королевою медоносів та як завдяки цим рослинам зберегти сімейне щастя, йдеться 22 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Зачарована солодкими пахощами, Ніна тягнеться до липового цвіту. Собі й дітям заварюватиме чай. Головне — збирати квіти подалі від доріг. І не позбуватися приквітника. Адже у ньому є безліч цілющих речовин, каже фітотерапевтка Вікторія Зубицька. Як сушити цвіт, теж має значення. Краще — розклавши на натуральній тканині.

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Цілющі властивості такий збір зберігатиме два роки. Чай із нього задля підправлення здоров’я ліпше пити після їжі, проконсультувавшись із лікарем.

Радить Вікторія використовувати настої і як лосьйони. Зокрема, для жирної шкіри обличчя.

"Саме коли ми будемо протирати таким настоєм свою шкіру, вона буде мати матовий відтінок. І якраз жиру на ній не буде" — запевняє фітотерапевтка.

З особливим нетерпінням сезону цвітіння лип чекають пасічники. Липу бджолярі називають королевою серед медоносів.

"Одне дерево, наприклад, виділяє стільки нектару, скільки близько 2 га соняшнику. А сам мед довго не кристалізується", — пояснюють вони.

Мед з липи в рідкому свіжому вигляді буває світло-жовтого янтарного кольору, буває прозорий із зеленкуватим відтінком.

Не лише для смакувань, а й у любовній магії. Здавна використовували такий мед, щоб утримати сімейне щастя. Із деревини липи робили спеціальні амулети, щоб захистити коханого чоловіка від привороту інших жінок.

А ось така колотівка має вберегти від зурочень. Вона теж із дерева липи.

"Бувало, що на корову навели порчу, корова не дає молока. Треба підійти до корови, до стайні. Пару разів поколотати колотівкою, і порча з корови зійде. Або обійти хату кругом. І тоді нечиста сила відступить від вашої родини", — радить мольфарка.

Боїтеся повторних енергетичних атак? Тоді мольфарка радить висадити липу на подвір’ї. Якщо вона почне хворіти та всихати, хтось вам знову робить зле.

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