У Польщі розгортають американську базу ПРО

Система захищатиме США та союзників з НАТО від балістичних ракет.

На базі Редзіково на півночі Польщі американські військові США приступили до установки систем озброєнь Aegis Ashore. Як повідомили в Агентстві протиракетної оборони (MDA) США, тут було протестовано роботу радара SPY-1D(V) і системи управління вогнем (FCS).

"Почалася установка системи озброєння Aegis Ashore в Польщі", - йдеться в повідомленні.

Система Aegis Ashore призначена для виявлення, відстеження і перехоплення балістичних ракет. Вона використовує перехоплювачі Standard Missile-3, які знищують ракети противника. Ця система повинна служити захистом від балістичних ракет з-за меж Європи.

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Проєкт виконано уже на 95 %, завершити будівництво бази планують у 2022 році. Система ПРО Aegis Ashore в Польщі стане другим береговим об'єктом протиракетної оборони в Європі.

Нагадаємо, що Польща офіційно підтримала вступ України до НАТО. Відповідну спільну декларацію підписали президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський.

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